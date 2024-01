Reprodução Jojo Todynho chama atenção dos pais de Vanessa Lopes: 'Tira ela de lá'

A influenciadora Jojo Todynho, que também integra o time de apresentadores do BBB 24, publicou um vídeo nesta quinta-feira (18) chamando atenção dos pais de Vanessa Lopes para que eles a tirem do confinamento. A tiktoker vem preocupando telespectadores devido ao emocional abalado.

Através do Instagram, Jojo Todynho se direcionou aos pais da influenciadora e destacou que Vanesa Lopes não aparenta estar mentalmente "legal".

"Eu tenho que ser imparcial, mas o cadê os pais da Vanessa? Tira ela de lá. [Não] está dando, não, ela não está bem, gente. Eu não estou zoando, não, estou falando sério, o emocional dela não está legal e a tendência é só se queimar aqui fora", iniciou Jojo.

Vencedora de "A Fazenda 13", a cantora também relembrou o pedido que fez a equipe quando participou do reality da Record. "Falei pra minha equipe, se vocês me verem fazendo besteira já me tira logo que é daí para pior. Acho que nem tudo vale realmente estar no reality. Não vale ter essa visibilidade porque é só queimação, é só tiro no pé", avaliou.

A influenciadora também citou Rodriguinho, cuja participação no BBB 24 vem gerando críticas ao cantor.

"Igual Rodriguinho, filha, vai abrir a porta para ele, já volta para casa, quietinho, porque tem fã, tem pessoas que te admiram, gostam de você que está vendo você dando tiro no pé. Não vale a pena. É isso", finalizou.