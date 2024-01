Reprodução/Globo BBB 24: Vanessa Lopes acusa sisters se serem atrizes e tem crise de choro

Vanessa Lopes teve uma crise de choro e precisou ser consolada pelos participantes do BBB 24. Tudo começou quando a sister acusou Beatriz e Alane de serem atrizes.

"Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas. Gente, vocês são atores será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde?", comentou ela na sala.





Com a negativa das sisters, a tiktoker afirmou que não vai desistir do reality. "Eu não vou apertar! Eu não posso apertar, porque assino contrato".





No meio da conversa, outros brothers chegaram encontraram a cena. "A casa está toda preocupada com você. Calma", declarou Marcus.

"Vanessa, respira. Desistir não é uma opção", alertou Alane.

Em seguida, Vanessa começou a ter uma crise de choro e desabafou: "Parece que todo mundo pegou nos meus gatilhos e fico parecendo uma Juliette. Eu não queria ser uma Juliette, gente", afirmou ela.

A influenciadora seguiu recebendo o apoio dos brothers. "Estou com medo, mas está tudo bem. Eu tô bem, real. Não precisa se preocupar, já aconteceu isso comigo na minha vida', comentou ela.

Entre choros e conversas, Vanessa afirmou que irá procurar a psicóloga.

A Vanessa Lopes entrou pra mudar a imagem de fora mas claramente ela n elaborou os traumas dela e tudo isso somatizou com o confinamento! Como q fala q essa menina tá bem? Nunca esteve. Ela não para de falar de cancelamento e do peso q tem aqui fora. É preocupante #bbb24 pic.twitter.com/t1p8Oueatc — Carolina (@psicarolinat) January 18, 2024





