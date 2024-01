Reprodução BBB: amiga de Vanessa Lopes comenta estado da sister: 'Sirva de lição'

Após as atitudes de Vanessa Lopes chamar atenção dos telespectadores, a cantora Gabily se pronunciou mostrando apoio à sister confinada no BBB 24. A amiga da influenciadora se mostrou em alerta para o estado da participante do reality.

Através do Instagram, Gabily publicou uma foto ao lado de Vanessa Lopes e chamou atenção para o comportamento da sister, que vem sendo motivo de discussões nas redes sociais, onde internautas apontaram um suposto surto.

“Tomara que as pessoas entendam a profundidade do que está acontecendo com a Vanessa lá dentro, e sirva de lição pro que as pessoas costumam fazer aqui fora com a vida dos outros através da internet. Mesmo assim teremos um turbilhão de opiniões divididas e diferentes", iniciou a cantora.

Gabily refletiu que, muitas vezes, personalidades midiáticas não são vistas como humanas. "Podem até querer me atacar também por conta desse post, mas sinceramente? Tô cagando, porque parece que pessoas que 'tem destaque, ou dinheiro, ou uma condição de previlégio' deixam de ser vistas como humanos, e deixam de ter o direito de chorar, de errar, de sofrer, de ficar triste ou infeliz e somos convencidos disso", declarou.

A cantora mostrou apoio ao modo que Vanessa Lopes vem se comunicando no BBB 24. "Os Valores são trocados, involução, vidas vazias, ilusão, precisamos sim viver, chorar, sorrir sem planejar, olhar pra frente, viver o agora, apertar o botão do f*da-se mesmo!", completou.

































