Reprodução/Globo BBB 24: Fred Nicácio debocha de Wanessa: 'Vidas herdeiras importam'

Fred Nicácio fez questão de comentar a fala de Wanessa Camargo sobre a alimentação dos Camarotes e Pipocas no BBB 24.

Enquanto analisava a participação dos famosos no programa, a cantora afirmou que é doloroso ter que trocar filé mignon por presunto.





"É mais doloroso pra pessoa que tá acostumada todo dia a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que um que sempre comeu presunto e não sabe o que é o filé mignon", refletiu a cantora.

A cena gerou discussão nas redes sociais e o ex-BBB 23 comentou a publicação do Yuri Marçal que falava sobre o assunto.

"Vidas herdeiras importam", escreveu o médico no post.

Ainda na conversa, Wanesse usou o pai, Zezé Di Camargo, como exemplo de sucesso. "Quero construir como meu pai construiu. Não quero depender de homem nenhum", disse ao se mostrar indignada com o fato dos outros participantes acharem que os camarotes não merecem ganhar o reality.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: