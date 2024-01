Reprodução/Globo BBB 24: saiba quem é o namorado secreto de Vanessa Lopes

Nesta quinta-feira (18), Vanessa Lopes teve uma crise de choro e voltou a falar do seu namorado. A influenciadora assumiu o relacionamento para Rodriguinho durante a festa no BBB 24.

"Ele é muito talentoso, não queria que ele fosse reconhecido por mim. Por isso, não queria assumir", disse ela para o cantor.





Já durante a crise de choro, a tiktoker voltou a falar do assunto e esclareceu o motivo de não ter revelado antes.

"Eu vim para cá e não assumi que eu tinha uma pessoa e que eu estou namorando, porque eu tinha medo das pessoas me julgarem e dos caras daqui ficarem me pilhando", comentou ela.

A sister comentou que a sua fama a fez pensar muito. "Eu namoro lá fora, só que eu não falei porque ele é um cara muito talentoso, então eu não queria que ele ganhasse sucesso e se influenciasse em uma pessoa completamente cancelada e que eu não me reconheço lá fora", explicou.

"Como que uma pessoa muito talentosa vai ficar reconhecido por uma pessoa com as notícias horríveis que eu tenho. Eu li minhas notícias antes de entrar aqui e ela são horríveis, aquilo não sou eu", comentou ela aos prantos.

