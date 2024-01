Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa Camargo chora e diz que não nasceu em berço de ouro

Nesta quarta-feira (17) Wanessa Camargo teve uma crise de choro e pensou em desistir do BBB 24. A cantora desabafou sobre o passado e o merecimento dos Camarotes em vencer o reality.

Em conversa com Yasmin Brunet e Lucas Henrique, a sister abriu o jogo sobre sua infância e refletiu sobre o programa.





"Tem várias formas de você ganhar aqui dentro", declarou Brunet. "Falando de dinheiro, material, independente de ganhar o prêmio aqui, você pode se dar muito bem lá fora", comentou Wanessa.

A filha de Zezé Di Camargo apontou que quem julga seu jogo pesa a sua vida fora do reality. "Entendo a necessidade material das pessoas, já passei por isso, não nasci em berço de ouro. Sei o que é você em casa contar os centavos para comprar comida, já vi isso, já vivi isso. Tudo bem, não vivo mais isso hoje, graças a Deus, pelo privilégio", disse.

"Isso não vai virar um desmerecimento aqui, a minha bênção de ter tido a chance de ter essa virada na minha família. Mas eu tô aqui de igual para igual. E se eu sentir que tem gente tentando desmerecer isso, eu tenho que acordar", acrescentou ela.

Wanessa Camargo chora ao comentar sobre seu jogo no BBB 24

Mais tarde, Wanessa conversou com Marcus Vinicius e Isabelle na área externa e confessou que está confusa.

"Eu nunca me impus. Eu passei por várias questões, por justamente... Eu sofria, eu não posso fazer isso, eu não mereço. Isso não pode acontecer comigo aqui e está acontecendo", comentou a namorada de Dado Dolabella.

"Eu fui muito no fundo do poço por causa disso. Por ter ficado com uma vaia ecoando na minha cabeça há anos, por ter ficado sempre me achando inferior a todo mundo, em termos de talento, em termos de tudo. Quantas vezes eu me senti humilhada no meio e desmerecida de várias maneiras", explicou.

Após ser aconselhada pelos brothers, Wanessa foi para o Quarto Magia e, ainda chorando, disse para si mesma para não desistir do programa.

