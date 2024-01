Reprodução/Globo BBB 24: brothers criticam Nizam após brother defender porte de arma

O assunto política deu o que falar dentro e fora do BBB 24. MC Bin Laden e Luigi comentaram uma fala de Nizam e Vinicius sobre o porte de arma no Brasil.

No quarto Gmono, os brothers repercutiram a fala de Nizam, que disse que quem roubou sua casa não seria preso por conta do presidente Lula.





"O Nizam, ali ele chapou, nada a ver, mano. Bagulho já foi comprovado... muita gente com depressão, ansiedade, psicologicamente não é um país preparado para ter porte de arma. C*ralho, é louco", disse ele.

Luigi concordou e o MC completou: "Quer ver um exemplo? Olha aí! A casa é um exemplo que nós não estamos preparados para porte de arma mesmo".

Em seguida, o funkeiro seguiu o papo e defendeu Lula. "Vai falar que a culpa é de um presidente que mais ajudou o pobre, vou te falar, p*ta que pariu, mano. É cada uma que eu tenho que escutar aqui dentro", declarou.

"Aquele papo ali foi o suficiente pra mim", comentou Luigi. "Eu e você da favela, a gente vê o 'bagulho' rolando", acrescentou ele.

"Vai motivar os outros a ter arma ao invés de ter livro. O povo passando fome, saúde pública. Tá chapando, vem meter uma dessa", se irritou Bin Laden.

Bin Laden e Luigi ficaram indignados ao saber que Nizam e Vinicius defendiam o porte de armas e apoiavam o presidente Bolsonaro. #BBB24 pic.twitter.com/M8LulOqnEY — Africanize (@africanize_) January 17, 2024





