BBB 24: Vanessa Lopes briga com Nizam: 'Prejudico qualquer um'

Vanessa Lopes e Nizam se desentenderam na tarde desta quarta-feira (17) no BBB 24. A sister questionou o brother sobre ser uma possibilidade de voto dele.

A influenciadora quis confirmar a fofoca que recebeu de Matteus mais cedo e resolveu perguntar. "Eu posso estar muito certa ou muito errada, mas o Brasil está vendo, então se eu for louca... Matteus, alguém falou que eu era fraca e que eu poderia virar uma opção de voto por que eu choro muito?", quis saber ela.







O executivo de contas então respondeu: "Não vou tentar mudar sua cabeça. Não quero que dê bom pra mim, quero ir embora, quero ir para minha casa. Não quero resolver mais nada, você criou na sua cabeça".

Na sequência, a tiktoker abriu o jogo sobre a sua intenção com a conversa. "Criei por influência dos outros, só estou tentando entender. Alguém está errado, quero descobrir quem está errado", declarou.

Vanessa então comentou que pode prejudicar qualquer participante pela sua força nas redes sociais. "Prejudico qualquer um que dou opinião. Posso cancelar, linchar e acabar com a vida de uma pessoa. É isso que eu não quero. Posso estar fazendo isso como não posso, porque minha cabeça está um caco. Eu também quero apertar aquele botão", disparou ela.

"Nizam, do mesmo jeito que você está sendo atacado, Davi também está, eu estou sendo por ter que tomar uma posição que eu não quero. Então respira", concluiu.

