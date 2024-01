Reprodução BBB: time de Rodriguinho publica nota de repúdio após ameaças de morte

Nesta quarta-feira (17), a equipe de redes do Rodriguinho publicou uma nota repudiando ataques e ameaças de morte endereçadas ao cantor e seus familiares.

Através do Instagram, o time do artista exibiu alguns comentários que incentivam o ódio, o suicídio e ameaça o cantor e até a mãe dele.

"A equipe do participante Rodriguinho vem a público externar sua indignação contra os ataques e ameaças, inclusive de morte, que o mesmo, sua equipe e familiares vem sofrendo nas redes sociais. Como já esclarecido anteriormente os ADMs e os familiares do Rodriguinho já repudiaram as falas do mesmo e acreditam que ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto isso não dá o direito a ninguém em atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho", iniciou.

O comunicado enfatiza que os comentários odiosos configuram crimes "previstos no Código Penal Brasileiro, reforçado pela recente lei 14.811/2024, passível de pena de multa e reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos".

A nota menciona também as notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao cantor falas que não foram da autoria dele.

"Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vem sofrendo dentro e fora da casa e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira", completou.