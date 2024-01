Reprodução / TV Globo BBB 24: Vanessa Lopes desaba após eliminação de Pizane: ‘Assustada’

Vanessa Lopes ficou muito triste após a eliminação de Lucas Pizane na última terça-feira (16). A influenciadora foi sozinha para o quarto chorar.

"Eu estou completamente errada das pessoas que eu sou aliada, eu não vou saber nunca até eu sair daqui. Eu to muito assustada, que merd*... que saco, eu não vou conseguir”, desabafou.

“Meu Deus se eu tiver que sair porque eu sou chorona vou ficar com muita raiva", disse a sister enquanto chorava.

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB 24. O baiano perdeu a disputa em um paredão com Davi e Beatriz Reis.

Na web, os internautas comentaram sobre o momento. “Vanessa Lopes no quarto desorientada e chorando muito após a eliminação de Pizane. ELA VAI DESISTIR KKKKKKKKKK”, disse uma. “Volta pro tik tok”, falou outra. “Tomara q agora ela perceba q estava com as pessoas erradas”, afirmou mais uma.

