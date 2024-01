Reprodução / Instagram BBB 24: Petra Mattar, aposta musical de Rodriguinho, deixa de apoiar o cantor

Petra Mattar declarou na última terça-feira (16) que não está mais torcendo para Rodriguinho no BBB 24. A afirmação veio depois de diversas falas polêmicas do cantor no confinamento.

“Não estou mais torcendo por ele”, disse a cantora nas redes sociais.

Em 2018, Petra, que é filha de Maurício Mattar, teve o apoio de Rodriguinho no começo da carreira. "Eu queria que vocês recebessem com muito carinho essa menina que eu conheci este ano e estou apostando na carreira dela. Sou fã", falou o pagodeiro enquanto a chamava para o palco.

A artista gravou o hit “Meter o Louco” com Gaab, filho do músico. Depois fez uma participação no DVD do trio Legado, formado por Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente