Reprodução BBB: Rodriguinho avalia eliminação de Pizane: 'Culpa dele e não nossa'

Reflexões! Após a eliminação do aliado, o cantor Rodriguinho rejeitou a hipótese do grupo ter influenciado a saída de Lucas Pizane do "BBB 24". O artista pontuou que a culpa foi exclusivamente do jovem.



O discurso de Tadeu Schmidt deixou a casa mais vigiada alvoroçada e recalculando rota. O apresentador apontou que Pizane foi eliminado do reality por não se posicionar quando era esperado.

A fala do jornalista se refere aos comentários problemáticos declarados por Nizam e Rodriguinho, que criticaram os corpos femininos da casa.

Após a saída de Pizane, que recebeu apenas 8,35% do apoio do público, Nizam e Fernanda cogitaram que o grupo dos rapazes pudesse ter influenciado a saída do jovem. A ideia foi prontamente descartada por Rodriguinho.

"Cê acha que a gente tem posicionamento perante os outros? Entre nós, o que está sendo feito na casa?," questionou Nizam.

"Todo mundo ficou de fofoquinha no interno e ninguém foi comprar barulho nenhum. A gente fica fofocando, mas ninguém comprou barulho nenhum", refletiu Fernanda.



"Porque ninguém precisava comprar! O que aconteceu é exclusivamente culpa dele e não nossa!", avaliou Rodriguinho.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: