BBB: web diz que Globo deveria intervir em comentários de Rodriguinho

Rodriguinho vem virando assunto nas redes sociais ao comentar sobre a alimentação de Yasmin Brunet no BBB 24. O cantor não perde a oportunidade de opinar sobre o corpo e a forma como a sister come durante o confinamento.

Segundo o público do iG Gente, a Globo deveria intervir no caso, já que a modelo afirmou que sofre com compulsão alimentar.





No raio-x desta terça-feira (16), a filha de Luiza Brunet confessou que come para lidar com a ansiedade. "Eu estou completamente descompensada na alimentação. Eu estou muito ansiosa e eu já tive questões alimentares, então eu estou depositando absolutamente tudo na comida", admitiu", declarou ela.

A modelo afirmou que já imaginava que isso poderia acontecer. "Eu pensei que poderia ser assim, mas eu não achei que seria tão intenso como está sendo, a questão da comida", completou.

Em seguida, Yasmin tentou explicar para o público o que sente. "É muito doido, quem tem questões alimentares vai entender, você se sente cheia e vazia ao mesmo tempo. Parece que o único momento em que eu não penso e não fico ansiosa, é o momento em que eu como, mas logo em seguida já vem de novo. Isso está sendo bem complicado", concluiu ela.

