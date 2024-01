Reprodução/Globo BBB 24: sister analisa jogo de Rodriguinho: 'Pilha da mulher'

Leidy Elin desabafou com Deniziane sobre o comprometimento de alguns participantes do BBB 24. A sister comentou que dois integrantes do grupo Camarote não se envolveram no jogo.

A trancista apontou que Rodriguinho aceitou o convite para participar do programa por outros motivos e não pelo prêmio.





"Adoro Rodriguinho, mas ele tá com zero vontade de estar aqui. Parece que ele veio por pilha da mulher; a mulher dele que tem vontade", disse ela.





Deniziane concordou com a amiga e ainda trouxe o nome de Vanessa Lopes para a conversa. "Ela não tá nem jogando", declarou.

"Outra que também não tá afim. Tem os probleminhas emocionais dela, mas não tá afim. Se tivesse que sair hoje…", comentou Leidy.

A sister ainda questionou o resultado do teste psicológico da tiktoker. "Ela tá com psicológico abalado. Às vezes tá me dando no nervo".

Beatriz entrou no quarto no meio da conversa e pediu para as colegas de confinamento lidarem com a influenciadora "com calma". "Então por que [ela] entrou c*ralho. Todo mundo sabe como é BBB. Eu gosto dela, mas tem coisa meio nada a ver", disparou Leidy.

"Se ela for no Sincerão [dinâmica que substitui o Jogo da Discórdia], não dá conta não", opinou Deniziane. "Ela desmaia igual a Alane", completou Leidy.

