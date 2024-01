Horas depois, Nizam diz que vai "terminar" com Alane

"Mas eu me liguei, não tem como ficar em relacionamento. Esse bagulho com a Alane já me deu uma f*dida, eu vou pular fora já. Vou me tirar meu carrinho fora", disse Nizam para Giovanna. A sister questionou: "Mas o que isso tem a ver?". O brother respondeu: "Ela é uma menina um pouco emocionada, não sabe lidar com as emoções, isso pode me f*der. Eu tenho 32 anos, ela tem 24".