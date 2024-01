Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho cita Karol Conká ao falar de cancelamento: 'Não estou nem aí'

Nesta segunda-feira (15), Rodriguinho afirmou que não está preocupado com o cancelamento do público durante a sua participação no BBB 24.

Na área externa, o brother conversou com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet sobre o assunto e ainda citou Karol Conká, participante polêmica do BBB 21.





"Eu não sendo cancelado pela minha mulher e pelo meus filhos, pode o Brasil inteiro me cancelar. Não estou nem aí. Só quero chegar e minha mulher falar que está tudo bem. Vamos embora. Me tranco no quarto e espero o próximo cancelamento", disse ele.

Então, o cantor citou a ex-BBB, que conseguiu reverter a situação após o programa. "Ela foi canceladíssima e já gostam dela de novo. E ela falou um monte. Não tem essa conversa", completou.

Wanessa contou que conversou com os filhos, José Marcus e João Francisco, sobre cancelamento. "Falei: 'Talvez a mamãe saia um pouco não muito amada, mas pode ser que a mamãe saia menos não gostada. Vocês lembrem quem é a mamãe é. Vocês não me abandonem'", revelou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: