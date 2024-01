Reprodução/Instagram BBB 24: pai de Yasmin Brunet defende a filha após falas de Rodriguinho

O pai de Yasmin Brunet se manifestou após as falas de Rodriguinho e Nizam sobre o corpo da modelo no BBB 24.

No perfil do Instagram, Armando Fernandez defendeu a herdeira dos comentários dos brothers, que afirmaram que ela tem um "corpo estranho" e que "largou a mão".





"Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos. Apenas não minta para quem te escuta e não decepcione o olho que te vê. As palavras podem nos conquistar por um tempo, mas as atitudes podem nos ganhar ou perder para sempre", escreveu ele na legenda de um vídeo da filha.





Brothers comentam sobre corpo de Yasmin Brunet no BBB 24

No quarto do Líder, Nizam questionou os amigos sobre a aparência de Yasmin Brunet, que, segundo ele, "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".

Ouvindo a conversa, Vinicius afirmou que não gosta de loiras e, entre as mulheres do reality, se sente atraído por Giovanna, Alane e Isabelle.

Já Rodriguinho declarou que a modelo "largou a mão" ao entrar no programa. "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo", comentou.

Pouco depois da conversa, os brothers tentaram assistir o banho de Yasmin. "Não tem câmera lá, não? Como ver? Ela está pegando o biquíni para tomar banho".

