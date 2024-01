Reprodução/ Globo Rodriguinho ameaça agredir Davi após briga no 'BBB 24'

Rodriguinho se envolveu em mais uma polêmica no "BBB 24". No último domingo (14), após um bate-boca entre Nizam e Davi , o cantor afirmou que agrediria o baiano caso fosse envolvido na briga.



"Vamos arrebentar logo... eu vou bater", disse o músico. MC Bin Laden o alertou: "Se liga, homem!". Mesmo assim, Rodriguinho continuou: "Se vier com esse bagulho... eu tava vendo ele indo e voltando, vindo em mim. Se vem, meu velho, era uma voadora na cara. Não tô nem aí! Sou o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Não tô nem aí".

Rodriguinho dizendo que se o Davi brigasse com ele meteria uma voadora. Davi, você tem mais uma missão! #BBB24

pic.twitter.com/gSQ6uD2Bww — didi #BBB24 (@mendespier) January 15, 2024





A fala de Rodriguinho vem após outras polêmicas do cantor no reality. Ele já foi criticado pela web por chamar Isabelle de índia, ironizar o Festival de Parintins, falar mal do corpo de Yasmin Brunet e debochar da compulsão alimentar da modelo, além de ser xenofóbico com Davi.



