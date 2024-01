Reprodução/ Globoplay 'BBB 24': Alane dispensa romance com Nizam após polêmica com Vanessa

Neste domingo (14), Alane dispensou um romance com Nizam no "BBB 24". A sister decidiu se afastar do brother após uma polêmica com Vanessa Lopes. Os dois ainda não tinham ficado, de fato, mas passavam muito tempo juntos e flertavam com frequência.



“Eu acho que ele [Nizam] tá com medo de sair como errado. No fundo eu acho que ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como o errado. A única certeza que eu tenho agora é que eu não quero ter casal aqui", disse ela, em uma conversa com Beatriz.

“Eu acho que ele (Nizam) tá com medo de sair como errado. No fundo eu acho que ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como o errado. A única certeza que eu tenho agora é que eu não quero ter casal aqui.” BORA, ALANE! #BBB24 #TeamAlane pic.twitter.com/vpYnuBoRH0 — Alane Dias 🪷 (@alanedias_) January 14, 2024





No último sábado (13), a sister disse para o brother que gostaria de compartillar com Vanessa Lopes uma crítica que ele fez a tiktoker e se espalhou pela casa . A paraense estava se sentindo culpada, já que era amiga da influencer, sabia da fala e não a comunicou. O brother repreendeu a atitude de Alane, afirmando que ele seria prejudicado com isso. A jovem ficou nervosa e acabou desmaiando.

Depois de toda a polêmica, Nizam afirmou que não ficaria mais com Alane, pois a falta de controle das emoções dela poderiam prejudicar seu jogo. Momentos antes, ele tinha se declarado para a sister.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente