Reprodução/Globo Matteus vai às lágrimas ao ver a família no Almoço do Anjo





Matteus, que venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 24, ficou bastante emocionado com o recado da família no Almoço do Anjo, neste sábado (13). O brother convidou Deniziane, Lucas Luigi e Lucas Henrique.





"Estou passando para dar os parabéns pela Prova do Anjo. A coisa mais maravilhosa é saber que o filho da gente está feliz", disse a mãe de Matteus, que foi a primeira a aparecer no vídeo.

Em seguida, apareceu o pai do brother, que garantiu estar "muito feliz" e na torcida pelo filho.

Depois, a avó de Matteus afirmou que está assistindo ao programa e disse: "Pra mim, você é meu anjo".

Em lágrimas, Matteus gritou: "Eu amo vocês!". Assista:

Chegou a hora do primeiro Presente do Anjo do #BBB24 😇✨ Veja como foi ➡️ https://t.co/8rSibGc6wE #RedeBBB pic.twitter.com/EM68j9u62w — Big Brother Brasil (@bbb) January 13, 2024