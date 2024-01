Reprodução/Globo BBB 24: Matteus é o Anjo da semana

Nesta sexta-feira (12), os participantes do BBB 24 participaram de mais uma prova! Matteus é o primeiro Anjo da temporada.

A novidade desta edição conta com a imunidade do próprio e a escolha dele em imunizar outro brother.





Através de um sorteio, os brothers e sisters que foram para disputa foram Nizam, MC Bin Laden, Marcos Vinicius, Lucas Pizane, Wanessa Camargo, Michel, Leidy Elin, Isabelle, Lucas Luigi, Vinicius Rodrigues, Thalyta, Giovanna Pitel, Deniziane, Fernanda, Vanessa Lopes e Matteus.

Após se consagrar Anjo da semana, Matteus escolheu Deniziane, Lucas Henrique e Luigi para o almoço especial.

Já para o Monstro, Luigi e Isabelle vão se vestir de Bruxo e Corvo e terão que manter a área designada sempre acompanhada.

Veja como foi a dinâmica

Posicionados em postos numerados de acordo com a ordem que vão jogar, os participantes duelaram em um jogo de perguntas e respostas. O primeiro deles a ser escolhido, seleciona outro para um duelo.

Na sequência, a pergunta é exibida no telão, e o confinado que apertasse primeiro o botão do totem, escolhe duas alternativas de resposta (entre A, B ou C). O último a apertar o botão, ficaria apenas com a opção restante. Vence o duelo quem acertar a questão feita.

