Reprodução/Instagram/Globo BBB 24: Kerline faz 'Manual do 1º eliminado' e aconselha Maycon

Após a eliminação de Maycon do BBB 24 , Kerline resolveu fazer um 'Manual do 1º Eliminado' para aconselhar o ex-brother.

Uma das primeiras eliminadas mais lembradas de todas as edições, a ex-sister resolveu abrir o jogo sobre o seu sucesso pós-programa.





"Eu te entendo. Não é fácil ser o primeiro eliminado e nunca vai ser. Eu me solidarizo com a sua dor, e é por isso que eu deixo aqui o livro mais importante do pós-BBB: 'O Manual do Primeiro Eliminado'", começou ela.

Na sequência, a influenciadora listou as prioridades do eliminado após a saída. "Começa com terapia. Vá a todos os programas, inclusive os da RedeTV!. Esses não podem falar no pós-BBB. Participe do máximo de realities possíveis! Em breve, tem a Grande Conquista, se não quiser esperar até A Fazenda. Dê todas as entrevistas possíveis, e trate bem os jornalistas, esse é um ponto muito importante", declarou ela.

"Vá ao máximo de eventos que te convidarem, e lute por um convite da Farofa. Cuidado com os assessores, que prometem muito", alertou.

Por fim, Kerline deu um aviso importante para Maycon. "Quem te apoia de verdade é só a sua família. No mais, boa sorte da sua amiga primeira eliminada", concluiu ela.

Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24 com apenas 8,46% dos votos do público em um paredão com Giovanna e Yasmin Brunet, com quem travou a primeira briga do programa.

Não meus amores, mas e esse “Manual do primeiro eliminado” que a Kerline fez pro Maycon 🆘🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/g37Bq3QauI — Central Reality (@centralreality) January 12, 2024





