Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho diz que não vai atender o Big Fone: 'Dane-se a internet'

A participação de Rodriguinho no BBB 24 está gerando dúvidas entre os internautas. Nesta quinta-feira (11), o cantor afirmou que não vai atender o Big Fone durante a temporada.

Conformado com a ideia de não receber as consequências da ligação, o brother mandou um recado para a web.





"Eu quero que se dane o Brasil. Eu não atendo. Dane-se a internet", disse ele em conversa com os outros participantes na área externa da casa.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a participação do pagodeiro, que foi criticado pela postura de não querer estar no jogo.

"O que ele foi fazer lá então? Podiam ter pegado alguém que realmente fosse agregar nas dinâmicas", declarou um; "É o próximo né, gente. Quem não quer jogo não rende", comentou outra; "Entrou achando que ser apenas o Rodrigo basta, tá passando despercebido", opinou uma terceira; "Esse cara foi fazer o que no BBB? Tirar férias?', questionou mais uma.

