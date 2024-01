Reprodução / TV Globo BBB 24: Maycon afirma não ter gostado de todos na casa: ‘Não falava comigo’

Maycon Cosmer, o primeiro eliminado do BBB 24, participou do quadro “Café com o Eliminado”, do “Mais Você”, na manhã desta sexta-feira (12). O ex-brother comentou a participação no reality, afirmando que não gostou de todos da casa.

Após ser questionado pela apresentadora Talitha Morete, que substituiu Ana Maria Braga, sobre nomes, Maycon não pensou duas vezes: "Não gostei do Davi. Cozinhamos juntos na cozinha e ele não falava comigo", respondeu.

Além disso, o cozinheiro conversou sobre a relação distante que teve com Yasmin Brunet no confinamento. "Imaginei evitar esse contato com ela (caso fosse eliminado). Ela estava me evitando muito", afirmou. Maycon, no entanto, evitou classificá-la como sua principal oponente. "Não tinha rivais. Tive futuros amigos. A rivalidade que criei foi com o Davi”, afirmou.

Maycon ainda se posicionou contra as acusações de que tenha dado um “apelido capacitista” para Vinicius Rodrigues durante a primeira prova do líder. "O Vinicius coloca a situação de forma muito leve. Ele foi o primeiro a chamar de 'cotinho'", explicou.

O merendeiro também contou que esperava criar uma amizade com o atleta paraolímpico dentro do reality. "Quando o nome dele vazou, eu fui procurá-lo nas redes sociais e logo pensei que queria ser amigo dele. Se eu magoei e machuquei alguém que é PCD, não foi a intenção."

