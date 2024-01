Reprodução/Globo Vídeo mostra que Vinícius e Luigi já se conheciam antes do BBB 24; veja

Nesta quinta-feira (11), viralizou um vídeo entre Vinícius Rodrigues e Lucas Luigi antes do BBB 24. As imagens revelaram que os brothers já se conheciam antes do confinamento para o reality.

O vídeo, gravado pelo atleta, mostra ele em uma loja de roupas onde Lucas é vendedor. "Vim pegar umas peças com meu parceiro", escreveu ele na legenda da publicação.





A interação dividiu a opinião dos internautas, que por um lado acharam uma grande coincidência, e por outro, acreditam que um já sabia da participação do outro.

"Claramente ele recomendou pro Boninho!", disse uma internauta; "Pipoquinha gourmet", brincou outra; "Todos que entram são conhecidos de alguém famoso, ou de alguém de lá de dentro da Globo", opinou uma terceira; "Como assim? Alguma coisa tem aí", comentou mais uma.

Outros internautas afirmaram que não passou de uma situação normal. "O Luigi era vendedor apenas", disse uma; "Certeza que Boninho pede indicações de pessoas aos camarotes e tbm já ocorreu dele colocar o Caio que era fã do Rodolfo no BBB21", comentou outro; "A coisa mais normal aqui no Rj (não sei em outros estados) é ir comprar roupa e filmar com o vendedor que compramos, isso é 'dar uma moral' e foi exatamente isso que tá acontecendo nesse vídeo", defendeu uma terceira.

GENTE? E o Vinicius que conhece o Luigi daqui de fora 🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/pNUNqP9MJ1 — Central Reality (@centralreality) January 11, 2024





