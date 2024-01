Globo/Fábio Rocha BBB 24: Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no paredão; vote

O primeiro eliminado do BBB 24 vai deixar a casa em uma hora. Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet enfrentam os últimos momentos para receber os votos do público.

Segundo a enquete do iG Gente, a modelo e Camarote foi a favorita e deve seguir no programa com 61,4% dos votos para ficar. Assim, o seu rival da primeira semana, o merendeiro escolar, pode deixar o programa com apenas 12%.





A nutricionista se manteve em segundo lugar nos votos com 26,6%, na dinâmica de votação para salvar o participante favorito.

A primeira eliminação do "Big Brother Brasil 2024" acontece nesta quinta-feira (11), durante a atração noturna apresentada por Tadeu Schmidt, que vai ao ar após "Terra e Paixão".

