Reprodução/Globo BBB 24: emparedada, Giovanna chora ao quebrar o pé na primeira festa

Giovanna assustou os colegas de confinamento ao revelar que fraturou o pé durante a primeira festa do BBB 24. Após o atendimento médico, a sister apareceu com muletas e bota ortopédica na casa.

Rodeada pelos brothers, a nutricionista chorou ao contar que quebrou o 5° metatarso e vai precisar ficar cinco semanas imobilizada.





Na cozinha, ela desabafou que a situação pode afetar seu confinamento e seu desempenho nas provas.

Vale lembrar que Giovanna está emparedada ao lado de Maycon e Yasmin Brunet. A votação deste paredão é para ficar, ou seja, o público vota para salvar um dos participantes da eliminação.

Eita! Giovanna quebrou o pé e terá que ficar cinco semanas com a bota ortopédica. A sister está desesperada que isso poderá a atrapalhar durante o confinamento e provas. #BBB24 pic.twitter.com/JRqgiYLove — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 12, 2024





