BBB 24: Vanessa Lopes avalia interesse por sister: 'Meu tipo'

Além da afinidade, os participantes do "BBB 24" já estão avaliando o interesse romântico pelos colegas. Nesta quarta-feira (10), Vanessa Lopes revelou que Giovanna, do Puxadinho, faz "seu tipo".

Em conversa com Giovana Pitel, a integrante do Pipoca questionou se Vanessa ficaria com Giovanna "ex-Puxadinho".

"Ela é maravi... ela é meu estilo, ela é meu tipo, mas... [fez sinal negativo]. Ela é meu tipo de mulher", respondeu a tiktoker. "Mas nem uma beijoquinha?", pressionou Pitel, recebendo uma negativa.

Embora tenha declarado não saber qual a orientação sexual, Vanessa Lopes já deixou claro que sente atração por homens e mulheres.

