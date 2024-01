Reprodução/Globo BBB 24: prova de resistência e dinâmica de eliminação marcam estreia; veja

O primeiro Líder da semana será decidido com uma prova de resistência logo na estreia do reality. Além da liderança, o vencedor leva um carro.

Cada jogador tem uma bancada com um botão. No telão aparece uma mensagem de atenção dando início a rodada. Assim que a rodada começa, o participante deve apertar o botão da sua bancada após um dos três sinais: buzina, faróis ou a música.





Quem apertar primeiro escolhe um jogador para cumprir um desafio e o último a apertar também cumpre o mesmo desafio. Nele, os dois jogadores se posicionam em cima do alçapão, assim que ele abrir o cronometro dispara. Cada participante deve atravessar a piscina na sua raia, passando por baixo das traves e apertar o botão da sua bancada.

Na disputa não é entre os dois, a eliminação só acontece caso o desafio não seja cumprido dentro do tempo.

Veja como será a dinâmica da semana no BBB 24

O primeiro líder conquista o título e ganha o poder do "Não". Na terça-feira (9), acontece a formação de um paredão triplo.

Nele, o líder indica um participante, a casa vota e os dois mais votados estão no paredão. A eliminação acontece na quinta-feira (11).

