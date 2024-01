Reprodução - Globoplay - 09.01.2024 Vanessa Lopes no BBB 24





Solange Gomes, ex-banheira do Gugu e finalista de "A Fazenda 13", criticou a influenciadora Vanessa Lopes após a estreia da jovem no "BBB 24". Durante o programa de estreia, Vanessa chamou Tadeu Schmidt, apresentador do reality da Globo, para saber se disputaria a prova do líder com o microfone.



No entanto, Vanessa chamou o microfone de "Mike", gerando um silêncio no ao vivo até o apresentador entender que se tratava do microfone que os participantes usam durante 24 horas. Solange usou o X, antigo Twitter, para criticar a tiktoker.

"E a menina [Vanessa Lopes] ontem no BBB? Cafona, chamando o microfone de 'Mike' pra passar a impressão que é íntima de TV. Fala microfone, minha filha! Cafona', criticou Solange Gomes.

O comentário de Solange agitou a web. "Foi demais, nem sabia q tinha esse apelido, brega mesmo", opinou uma internauta. "Oi Senhora, definição de cafona? Vão querer surfar no Bbb tbm? Se tem algum favorito, fale bem dele ou só vai puxar hater e perder de novo entrevista. Que saco meu", ironizou outra, defendendo Lopes.

Além de Solange, outra famosa reclamou dos holofotes para Vanessa Lopes. Durante o MesaCast de segunda-feira (8), Susana Vieira não gostou do tempo de tela dado para Vanessa no programa e criticou a insistência dos apresentadores na influenciadora.

"Desculpe, mas vocês estão dando muito valor a essa Vanessa Lopes. Já se falou nela 55 mil vezes aqui", reclamou.

