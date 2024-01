Reprodução/Globo BBB 24: Fernanda chama Camarotes de 'artistinhas' e web comenta; vídeo

Parece que os grupos do BBB 24 já estão se formando. Nesta terça-feira (9), Fernanda apontou que as famosas do Camarote, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Vanessa Lopes, estão unidas e as chamou de "artistinhas".

Na área externa, a sister estavam conversando com outros participantes quando um soltou que as celebridades "estão fechadonas".





Nizam opinou: "Lógico que estão, é natural, não esperava outra coisa", disse ele se referindo ao grupo do Puxadinho.

"As meninas também estão, as artistinhas também estão [fechadas], né?", questionou Fernanda.

Os outros participantes questionaram Nanda sobre a expressão usada por ela, que respondeu: "Como que vou chamar? Não é celebridade? Não sei", comentou.





A cena gerou comentários entre os internautas, que também comentaram a aproximação das celebridades.

amo que ela fala mal de todo mundo igualmente kkk só os bons vão saber apreciar pic.twitter.com/gKXBEyMU6r — tina (@tinacomenta) January 9, 2024









A Nanda e a Geovanna falando das “artistinhas” na panelinha e a Wanessa sentou lá pra conversar com elas #BBB24 pic.twitter.com/HDBHciqrOG — Infos e Fofocas (@rotinadaray) January 9, 2024









Qualquer momento que ligo o ppv Nanda tá assim trabalhando #bbb24 pic.twitter.com/RFIUCrIiDp — Fran (@fr4nlex) January 9, 2024









tá na cara que a nanda entrou pra provocar as “artistinhas” como ela mesma disse, se vai dar bom eu não sei… #bbb24 pic.twitter.com/0Xu9PUQglW — pedro ᶜʳᶠ (@pedrocomentts) January 9, 2024