Reprodução/Globo/Instagram BBB 24: filho de Wanessa citou separação dos pais ao saber do reality

Nesta terça-feira (9), Wanessa Camargo contou qual foi a reação do filho mais velho, José Marcus, de 12 anos, ao descobrir a participação dela no BBB 24. Os herdeiros são fruto do antigo casamento com Marcus Buaiz.

A cantora revelou que recebeu o apoio do menino para entrar no programa. "A primeira pessoa com quem eu falei foi o José, porque o aniversário dele é dia cinco de janeiro e eu nunca passei nenhum aniversário do meu filho longe dele. E aí eu falei cara, só vou se ele estiver de boa", disse ela.





A filha de Zezé Di Camargo comentou que a questão financeira foi um dos motivos pelo qual ela escolheu entrar no confinamento. "Coincidentemente, eu estava falando sobre economizar em casa e ele me soltou do nada 'mãe, vai pro BBB! Lá você tem a possibilidade de ganhar prêmio'", relembrou.

Isabelle questionou se os filhos da artista choraram ao saberem da notícia. "Eu senti que eles estavam mais tensos antes, dando mais trabalhinho, chamando mais atenção, me abraçando bastante, mais grudadinho", contou.

Na sequência, Wanessa explicou que recebeu o primeiro convite há dois anos e revelou que José temia a separação dos pais. "Porque quando surgiu a oportunidade de ir pro BBB dois anos antes, ele chorava absurdamente dizendo 'não vai, não vai, você e meu pai vão se separar se você for'", resgatou ela.

Já Thalyta perguntou se a cantora era casada na época do primeiro convite. "Na época que eu fui convidada, eu era. Aí eu não fui por conta de como as crianças ficaram, como meu ex-marido ficou, como ficou todo mundo, minha mãe", revelou.

"E foi muito estranho ele falar isso, então eu decidi contar. 'Se a mamãe for?' Ele respondeu: vai, mãe! E eu perguntei: 'Mas o que mudou?' Aí ele: agora você não tem o papai para se separar", completou Wanessa.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !