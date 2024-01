Reprodução/Globo BBB 24: Yasmin Brunet manda recado para Vanessa Lopes: 'Preciso conversar com você'

O BBB 24 estreia daqui a pouco, mas a Globo resolveu matar um pouco da curiosidade dos telespectadores com uma das interações mais aguardadas da edição, de Yasmin Brunet e Vanessa Lopes.

As influenciadoras tiveram o desafeto revelado nas redes sociais envolvendo Gabriel Medina, ex-marido da modelo e ex-affair da tiktoker.

Na apresentação da filha de Luiza Brunet, ela comentou sobre o motivo da entrada no programa. "Basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente", disse.

Foi então que Vanessa concordou: "Te entendo". Assim, Yasmin resgatou a treta entre as duas. "Inclusive, depois, eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca", concluiu o vídeo apresentado no 'Mesacast'.

A modelo foi casada com Medina entre 2020 e 2022 e, pouco após o fim do relacionamento, Vanessa foi apontada como affair do surfista. Os rumores incomodaram Yasmin, que deixou de seguir a influenciadora nas redes sociais.

A TikToker negou que se envolveu com o atleta, mas continuou sendo vista com ele e destacando a amizade com o famoso. Lopes também alfinetou Brunet, quando a modelo foi apontada como possível affair de Luan Santana. A filha de Luiza Brunet era amiga da ex do cantor, Izabela Cunha. "Acho engraçado que... Melhor eu ficar quieta [risos]", ironizou Lopes na época.

