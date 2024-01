Reprodução/Instagram Jovem diz ter desistido de participação no Big Brother Brasil 24

Uma cirurgiã dentista chamada Rebeca Mota virou assunto nas redes sociais na tarde deste sábado (6) depois que a jovem compartilhou, em seus stories no Instagram, que havia desistido de seu “maior sonho” ao abandonar o pré-confinamento para o Big Brother Brasil 24.

Nas publicações, nas quais ela mostrava estar em um aeroporto, ela escreveu: "Voltando pra casa… Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho, e, de fato, consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento. Não soube controlar meus sentimentos, sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho.”

Em uma nova imagem, Rebeca continuou agradecendo ao carinho que teria recebido da equipe do programa: "A única coisa que queria dizer é... Eu admiro muito o BBB. Recebi todo o carinho do mundo, mesmo quando desisti, de toda a equipe. Sou fã e sempre serei."

Segundo rumores, a jovem iria integram o grupo Puxadinho, uma das novidades da nova edição do reality show da TV Globo. Nenhum participante do novo grupo teve o nome revelado até o momento e a emissora não se pronunciou sobre a suposta participação de Rebeca até o momento.