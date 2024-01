Gêmea e mãe: conheça Deniziane, participante do BBB 24

Divulgação Deniziane

Moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais, Deniziane tem 29 anos e é fisioterapeuta. Anny, como gosta de ser chamada, tem uma irmã gêmea e é mãe de Lucca, de dois anos.

Foi atleta de vôlei e até conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Com 18 anos saiu de casa para ter melhores condições de vida e, atualmente solteira, divide apartamento com o filho e uma amiga.





A participante do grupo Pipoca assume que gosta de ser o centro das atenções, sabe bordar e adora festas e baladas.

Além de Deniziane, já foram anunciados Leidy Elin, MC Bin Laden, Maycon, Yasmin Brunet e Lucas Pizane como participantes do reality.

