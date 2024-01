Casado e cozinheiro escolar: conheça Maycon, participante do BBB 24

Divulgação Maycon, do BBB

Natural de Tijucas, Santa Catarina, Maycon tem 35 anos e trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú.

Aos 16 anos saiu de casa para estudar em um colégio interno. Quatro anos depois se casou e iniciou a faculdade de Jornalismo. Ao perceber que não era o que realmente queria fazer, entrou para o curso de História.

Assim, estagiou voluntariamente em um colégio ensinando crianças a ler e a escrever. No local, se apaixonou pela cozinha e, então, fez concurso para trabalhar como cozinheiro.

Além de Maycon, Yasmin Brunet foi anunciada com participante da nova temporada do BBB 24 no grupo dos Camarotes.

