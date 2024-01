Divulgação Leidy Ellen

A primeira participante do BBB 24 no grupo dos anônimos está entre nós! Leidy Elin tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Estudante de Direito, ela completa a renda como operadora de caixa e trancista. Aos oito anos de idade, perdeu o pai e precisou começar a trabalhar para ajudar a família. Sua primeira profissão foi como manicure e, no salão, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha.

Atualmente solteira, Leidy foi noiva por cinco anos até descobrir que foi traída.

Para a convivência com os outros 25 participantes, ela afirma que ama cozinhar, mas arrumar a casa não está entre suas tarefas prediletas.

