A decoração da casa do "BBB 24" foi revelada nesta sexta-feira (5), durante as chamadas do "Big Day", na TV Globo. A edição escolheu o tema de conto de fadas para montar o espaço, que será maior neste ano.





A sala principal do programa foi decorada com um sofá vermelho, paredes azuis e um desenho simulando livros em estantes. Móveis de madeira ganharam decorações douradas, enquanto uma luminária com folhas de livros iluminou o centro do local.

O botão de desistência ganhou uma reformulação na sala, já que traz ponteiros de relógio na composição. Já as áreas externas exibidas por Tadeu Schmidt e Ana Clara Lima destacam diferentes cores e itens decorativos, de plantas aos móveis pensados para compor a temática.

Já o primeiro quarto revelado ganhou um tema florestal, com referências a gnomos e magia, composto por duas camas de solteiro e uma de casal.

Veja abaixo as fotos com mais detalhes: