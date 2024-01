Reprodução/Instagram BBB 24: pai de Gustavo Tubarão confirma confinamento do influenciador

Gustavo Tubarão aproveitou que seu nome estava na lista de supostos participantes do BBB 24 para trollar seus familiares e amigos. Nesta sexta-feira (5), viralizou um vídeo do influenciador confirmando o confinamento para entrar no reality da Globo.

"Pai e mãe, primeiramente bença. Segundamente, me perdoa. Se você está vendo esse vídeo, meus amigos e família, provavelmente esse vídeo é antigo, provavelmente eu estou confinado", disse.

Pouco tempo depois, Tubarão voltou às redes sociais para afirmar que tudo não passou de uma brincadeira. "Começou a surgir um tanto de trem, falei: 'Ah, vou aproveitar e fazer uma zoeira, principalmente com minha família'. Minha mãe, tadinha, me deu uma dó dela, ela ficou desesperada", disse ele nos Stories do Instagram.

"Vou aproveitar que estou sumido para ficar ainda mais sumido e fazer essa brincadeira. A única pessoa que sabia da brincadeira é a Perereca e a minha irmã. Minha mãe e meu pai ficaram doidinhos da cabeça [risos]", completou ele.

O influenciador ainda comentou a possibilidade de entrar no programa, caso recebesse o convite. "Se eu iria? Acho que iria sim, mas não foi dessa vez. Se me chamasse, eu ia, com certeza".

"Antigamente eu não iria, falei para vocês desses trem de ansiedade que tenho. Como hoje em dia estou fazendo o desmame do ansiolítico, que acho que seria meu maior problema lá dentro, acho que iria sim", explicou por fim.

Vale lembrar que a lista dos participantes "oficiais" do BBB 24 será divulgada nesta sexta-feira (8).

