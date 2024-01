Divulgação/Globo BBB 24

Nascido na Mooca, em São Paulo, o executivo de contas internacional é filho de pai e mãe libaneses e foi criado em meio à cultura da região. Aos 32 anos, chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete.

Com 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais, atuando na área de vendas e como gerente da agência de viagens a bordo.





Passou dez anos viajando pelo mundo na profissão e retornou ao Brasil em 2022. Nos últimos anos, perdeu o pai e sofreu um assalto em sua casa. Atualmente se encontra desempregado.

Além de Nizam, Leidy Elin, MC Bin Laden, Maycon, Yasmin Brunet, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Mateus, Vanessa Lopes e Giovanna foram anunciados como participantes da nova temporada do reality.

