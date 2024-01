Reprodução/Globo BBB 24: Boninho assusta ao colocar Susana Vieira em chamada do reality

Boninho pegou os telespectadores de surpresa ao iniciar a divulgação dos participantes do BBB 24 durante o Big Day desta sexta-feira (5).

Assim que o primeiro nome foi revelado, o rosto de Susana Vieira apareceu na televisão e levou os internautas à loucura com a possibilidade da atriz entrar no reality.





Porém, logo em seguida, foram revelados os verdadeiros integrantes da casa, a Pipoca Leidy Elin e o Camarote MC Bin Laden.

No X, antigo Twitter, os internautas se divertiram com a "trollagem" do diretor da Globo. O nome da artista até entrou para os assuntos mais comentados da rede social.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !









Eu jurando que a Suzana Vieira era a primeira confirmada kkkkkkkkk #BigDay #BBB24 pic.twitter.com/wzobU7fjtC — Gabriel (@IGabu_) January 5, 2024









Eu dei um grito achando que a Suzana Vieira ia entrar no BBB

Ela iria causar na casa, ainda dá tempo Boninho #BigDay pic.twitter.com/E8ICBBqAUK — Drika Marinho🦜🎥 (@drikamarinho) January 5, 2024

Eu dei um grito achando que a Suzana Vieira ia entrar no BBB

Ela iria causar na casa, ainda dá tempo Boninho #BigDay pic.twitter.com/E8ICBBqAUK — Drika Marinho🦜🎥 (@drikamarinho) January 5, 2024

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: