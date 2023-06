Reprodução / Instagram Boninho almoça com Tadeu Schmidt

Nesta quinta-feira (22), o trio formado por Boninho, Tadeu Schmidt e Rodrigo Dourado se reuniu para um almoço descontraído. Os responsáveis pelo “Big Brother Brasil” celebraram o encontro com sorrisos e um brinde com vinho.

"Que saudade desse almoço semanal!", compartilhou Boninho. O Big Boss, como é conhecido, também anunciou: "BBB24 já tá ON!!!!!".





No início do mês, Boninho já havia informado que as entrevistas para os candidatos da Pipoca começariam em junho. Ele ressaltou que as entrevistas seriam realizadas presencialmente, com etapas eliminatórias na região Norte do país.

A estreia do programa está marcada para o próximo ano, antes do Carnaval.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.