Key Alves curte indiretas para Patrícia Ramos e Larissa sobre relacionamentos

Parece que Key Alves ficou com rancor de Larissa Santos e Patrícia Ramos. A jogadora de vôlei curtiu alguns tuítes falando dos relacionamentos das duas.

Larissa e Fred Bruno anunciaram o fim do relacionamento que começou no BBB 23 nesta semana. Já a apresentadora do Rede BBB revelou que se separou do marido após cinco anos.





Pelo Twitter, Key concordou com alguns seguidores que falaram sobre karma e sobre as voltas que o mundo dá.

"O karma sempre chega, cuidado ao falar ou debochar do coleguinha", disse um internauta.

Outro foi mais direto ao falar da dupla. "Patrícia e Larissa anunciando fim de relacionamento logo após fazerem zoações com Key é no mínimo poético", comentou.





