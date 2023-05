Reprodução/Instagram Key Alves faz tatuagens em homenagem ao BBB e La Casa de Los Famosos

Key Alves resolveu marcar na pele a experiência de viver o BBB 23 e o intercâmbio para La Casa de Los Famosos.

A ex-sister fez novas tatuagens pelo corpo em homenagens aos realities e mostrou o resultado nas redes sociais.





Para o programa brasileiro, ela fez o que diz ser seu bordão, 'posturada e calma'. Além de uma chave, a forma como chama os fãs.

Homenageando o programa mexicano, ela fez um coração com as cores da bandeira do México.

Por fim, Key tatuou as coordenadas de uma estrela que as fãs compraram em nome do seu avô, falecido enquanto ela estava no México.





