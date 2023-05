Reprodução/Instagram Luxando! Key Alves compra carro avaliado em mais de meio milhão

Nesta quinta-feira (4), Key Alves compartilhou uma nova conquista com os seguidores. Após o BBB 23 , a sister comprou um carro de luxo.

No perfil do Instagram, a jogadora de vôlei publicou várias fotos exibindo o seu Porsche e celebrou a novidade.





"É sobre você ser você! Nunca mudei minha essência e é assim que eu estou conquistando cada passos e sonhos na minha vida. É sobre você não desejar o mal para ninguém, é sobre você acreditar, sonhar e o principal ter muita Fé. A caminhada é dura galera, mas uma hora chega!", começou ela.

Mesmo luxando, a atleta relembrou a correria antes da fama. "Hoje Deus me abençoou com uma Porsche, mas me lembro bem dos melhores momentos meus dentro do busão nunca vou esquecer da minha primeira vez pulando a catraca porque não tinha dinheiro, e hoje tenho o carro que eu quiser. Humildade e essência esse é o segredo do sucesso", concluiu.

Nos comentários, os fãs parabenizaram Key pela nova fase da vida e pela conquista do carro.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente