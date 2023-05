Reprodução / Internet 07.05.2023 Amanda e Sapato são flagrados juntos em show sertanejo em São Paulo

Amanda Meirelles e Antônio Cara de Sapato foram flagrados juntos em São Paulo no último sábado (6). Os ex-BBBs marcaram presença no show de Luan Santana.

Em seguida, eles foram para uma casa noturna, onde assistiram ao espetáculo do cantor João Gomes. Nos bastidores, os dois foram recebidos pelo artista.





Embora tenham afirmado que são apenas amigos, Amanda e Cara de Sapato têm uma grande torcida de fãs que especulam sobre um possível relacionamento entre eles.

Na sexta-feira (05), a dupla fez uma tatuagem em homenagem aos fãs durante o aniversário de Fred Bruno. Aumentando os rumores de que haveria um romance.





Amanda e Sapato chegaram juntos, segundo o site famosando. pic.twitter.com/2Itom2ITh7 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 6, 2023





e no final de noite, o que importa e vale a pena é só a felicidade de vocês. 🤍 pic.twitter.com/igwy1i4Mt8 — lê🪢| mood espiã (@mundo_docshoes) May 7, 2023









