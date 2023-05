Reprodução/Instagram Amanda recebe homenagem da cidade natal após vencer o BBB 23

Amanda Meirelles preparou um encontro de fãs na sua cidade natal, Campo Largo, no Paraná, e recebeu uma homenagem.

Em parceria com o governo da cidade e a afiliada da Globo, a campeã do BBB 23 agradeceu pelo companheirismo durante o confinamento.





"Eu quero agradecer muito a cidade de Campo Largo que me acolheu muito e me transformou na pessoa que eu sou hoje", disse ela.

Vale lembrar que na grande final do programa, uma multidão se reuniu em uma praça da cidade para acompanhar a vitória de Amanda, que saiu de lá com o maior prêmio da história do BBB.

