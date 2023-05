Reprodução/Instagram Key Alves é criticada por ficar pedindo presente dos fãs

Key Alves está dando o que falar com a forma como está lidando com a fama e os fãs após o BBB 23 . A sister foi bastante criticada ao publicar um vídeo pedindo presentes para os admiradores.

Nos Stories do Instagram, a jogadora de vôlei aparece em uma loja dizendo que gostaria de ganhar roupas. Ela chega a gravar uma vendedora e explicar aos seguidores que eles podem conversar com ela para saber exatamente os looks que ela quer.





"Fãs que perguntam aonde que eu quero as roupas de presente, é aqui. Tá bom, linda? Vou deixar o arroba, já vai todo mundo te mandar direct", disse Key a vendedora.

Com a resposta positiva da mulher, Key completa. "Isso, aí ela já fala mais ou menos as roupas que eu gostei aqui. Eu tô apaixonada nesses looks".

Os internautas não curtiram nada a atitude da ex-BBB. "Gente juro, eu achei que era trolagem, sei lá, mas foi real mesmo. Que mico", disse um; "Nada de novidade, não esperava nada diferente", comentou outro; "É muito egoísmo, narcisismo e empatia zero!", declarou uma terceira.

🚨VEJA: Internautas criticam ex-BBB Key Alves após ela aparecer em vídeo pedindo que seus fãs comprem presentes para ela.

pic.twitter.com/NucnTNG6DC — Central Reality (@centralreality) May 1, 2023





