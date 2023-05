Reprodução/Instagram 01.05.2023 A atleta e ex-BBB mostrou o presente em suas redes sociais

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves tem recebido muitos presentes dos fãs desde que saiu da casa do reality show da Rede Globo. No último domingo (30), ela publicou um dos mimos que foi enviado para sua casa em Bauru (SP).

Segurando um buquê de rosas, a ex-sister agradeceu aos seguidores que enviaram a lembrança. "O amor de fã é incondicional".













As flores não foram o único presente que Key recebeu. A atleta também ganhou um tênis da grife Dolce & Gabbana avaliado em R$ 3.200.

Além do mimo de luxo, a influenciadora ganhou ainda um óculos da Prada, no valor de R$ 2.600, e uma mini bolsa da Gucci de R$ 6 mil. Recentemente ela atingiu a meta de 10 milhões de seguidores no Instagram.

























