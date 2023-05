Reprodução / internet Tadeu Schmidt recebe homenagem do elenco e vai às lágrimas

Tadeu Schmidt compartilhou uma singela homenagem que recebeu dos participantes do “BBB 23” nesta terça-feira (23). O apresentador se emocionou com a surpresa feita pelos brothers e sisters e não conseguiu conter as lágrimas.

Os ex-BBBs gravaram depoimentos emocionantes para o apresentador e deixaram mensagens sobre os discursos de Tadeu e como ele influenciou a trajetória dos participantes.





“Transformou, com certeza, a minha visão sobre mim”, afirmou Sarah Aline. “Eu só tenho total gratidão”, disse a campeã Amanda.

“Se quer uma forma de me emocionar é botar essas pessoas que são tão importantes pra mim, que moram no meu coração, vocês sabem disso... Nossa, adorei”, agradeceu Tadeu após assistir a homenagem.

Tadeu recebeu uma homenagem do elenco do #BBB23 pic.twitter.com/CHog52elRX — Dantas (@Dantinhas) May 3, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.